Covid-19 järgselt võivad sümptomid jääda kuudeks vinduma mitmel põhjusel

King’s kolledži teadlased pakuvad, et pikaajalisemad sümptomid võivad olla seotud põetud haiguse tõsidusega ja see ei tähenda ilmtingimata haiglas viibimist. Üha enam on tõendeid, et mõnel inimesel, kellel on kodus olnud suhteliselt kerged sümptomid, võib olla samuti pikaajaline haigus.

«Kuigi me teame, et püsiv väsimus võib mõnikord järgneda teistele viirusnakkustele, puudub üksikasjalikust mehhanismist ülevaade. Üheks mehhanismiks võib olla pidev viirusnakkus kopsu-, aju-, rasva- või muus koes. Pikaajaline ja sobimatu immuunvastus pärast nakkuse kõrvaldamist võib olla teine,» seisab raportis.

Üks varasem haigusjärgse kroonilise väsimuse uuring on näidanud, et mõnel patsiendil võib sellisele reaktsioonile olla lihtsalt bioloogiline eelsoodumus.

Teadlased on uurinud ka pikalt kestvat vastust nakkusele kui kroonilise väsimuse mudelit. Nad leidsid, et kehas kahe põletikku soodustava molekuli — interleukiin-6 ja interleukiin-10 — baastasemed ennustasid inimeste hilisemat kroonilise väsimuse arengut, kirjutatakse aruandes.

7. septembril avaldatud uurimuses teatati, et kuni 60 000 inimest Suurbritannias on «pika Covidi» all kannatanud rohkem kui kolm kuud.

«Pikk Covid» ei ole ametlik meditsiiniline termin. Seda kasutavad inimesed, kellel on viiruse sümptomid, mis vältavad kauem kui ametlik WHO kinnitatud kahenädalane periood, mis peaks olema piisav aeg, et viirus saaks tulla ja minna.

Kannatajad teatavad peale püsiva köha, palaviku ning maitse- või lõhnameele kaotuse veel paljudest probleemidest. Nende hulka kuuluvad väsimus, hingeldus, lihasvalud, liigesevalu, segadusetunne, mälukaotus, keskendumisvõime puudumine ja depressioon. Ei arvata, et inimesed on pikka aega nakkusohtlikud, küll aga nähtub, et haiguse põdemisel võib olla pikaajaline mõju.

41-aastane Jennifer Forbes haigestus Covid-19-sse märtsi keskel. Ta ütles ajalehele The Independent, et vaatamata sellele, et tal polnud eelnevaid terviseprobleeme, ei ole ta kuue kuu jooksul täielikult taastunud.

«Viimaste nädalate jooksul on toimunud mõningane väike muutus, kuid see tundub väga aeglane ja ikka edasi-tagasi,» räägib ta. «Ma ütlesin pidevalt, et mul on parem, ja libisesin jälle tagasi.