Leedus autoõnnetusse sattunud noor eestlanna vajab kiiresti heade inimeste abi

Hetkel viibib neiu Panevežyse haigla intensiivraviosakonnas, kus talle tehti eile viimane vajalik operatsioon. Praeguseks on ta seisund stabiilne ja arstide sõnul on võimalik teda varsti Eestisse tuua. Selleks aga on vaja meditsiinilist transporti, mis sisaldab hingamisaparaate ja millega sõidab kaasa ka arst. See läheb maksma 2000 eurot, millest kohalik omavalitsus kompenseerib 280 eurot ja ülejäänud nö. omaosalustasu tuleb perel endal maksta, kuid pere rahalised vahendid on piiratud.

«Sõbrad! Meil on väga kiire abipalve, et aidata katta meditsiinilise transpordi kulutused neiul, kes sattus Leedus raskesse autoavariisse, kui sõiduauto, mille tagaistmel neiu magas, põrkas kokku rekkaga. Arstid elulootust ei andnud, kuid tänaseks on tüdruku olukord piisavalt stabiliseerumas, et Ta tuuakse peatselt kunstlikust koomast välja ning tekib vajadus transportida tüdruk edasi Eestisse intensiivravisse. Vajalik on meditsiiniline transport, kus on kaasas ka arst ja olemas hingamisaparaadid. Hetkel on antud teenusele hinnapakkumine 2000 eurot, millest 280 eurot saab katta kohalik omavalitsus,» kirjutab Naerata Ometi MTÜ oma Facebooki lehel.

Neiu ema:

«Kahjuks on meie pere eelarve olematu, kahe nädala elamiskulud Leedus on meie rahalist võimekust palju vähendanud. Tütre võimalikult kiire Eestisse toomine on hädavajalik kahel põhjusel: esiteks tuuakse ta täna välja kunstlikust koomast ja ta on leedukeelses keelekeskkonnas, mis ei toeta ta valmisolekut paranemiseks (tal algasid tüsistused kohe, kui olime Eestisse tagasi pöördunud, et leida võimalust ta transpordiks siia. Kui läksime tagasi Leedusse, tüsistused peatusid ja ta saavutas jälle stabiilse seisundi).

Teiseks on varsti otsas ka tütre elukaaslase viimased säästud ja ta on sunnitud samuti Eestisse tagasi tulema. Hetkel on ta Panevežyses ja saab peaarsti eriloal iga päev 10 minutit tütrele eestikeelset tuge ja motivatsiooni pakkuda, aga see võimalus ammendub ilmselt järgmisel nädalal rahapuuduse tõttu.

Tüdrukul on tulemas ka septembri lõpus sünnipäev, teeme Talle ühiselt sünnipäevakingituse ning hoiame pöidlad pihus, et neiu raskest autoavariist taastuks, Teda on ootamas 2 last ning elukaaslane ning see, et algselt juba mitte mingit lootust andnud olukord on paranemas, on juba omaette ime.

Kellel võimalik toetada, siis iga panus on abiks. Eesmärk on vajalik summa saada kokku juba uue nädala alguseks. Täname kõiki südamest, kes saavad enda õla alla panna!»

