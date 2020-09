Neuroloog Toomas Toomsoo räägib sagedasest peavalude põhjusest

Tellijale

Igal aastal kannatab traumajärgse peavalu käes tuhandeid inimesi. See on sage isegi kerge peapõrutuse korral. Põhjuseks võivad olla erinevad kukkumised, liiklusõnnetused või löögid pähe. Peavalu esineb kuni 5 protsendil meestest ja 2,5 protsendil naistest, kusjuures naised on oma õrnema koljuehituse ja ajukoe eripärade tõttu traumapeavaludest veidi enam ohustatud. Meestel on peavalu esinemissagedus naistest suurem nende riskialtima loomu poolest, mispärast õnnetustesse satuvad nad rohkem. Traumajärgsetest peavaludest on enam ohustatud ka inimesed, kellel on peavalusid esinenud enne traumat.

Enamasti räägime traumajärgse peavalu puhul kroonilisest valust. See on sagedasem kaebus pärast traumaatilist ajukahjustust ning võib põhjustada olulist, kas lühi- või pikaajalist elukvaliteedi langust. Ida-Tallinna keskhaigla ja Confido meditsiinikeskuse neuroloog Toomas Toomsoo sõnul on aga vaatamata suurele levimusele traumajärgse peavalu mehhanism veel halvasti teada ja mõistetav.

Tõendid viitavad, et traumapeavalu võib kujuneda kas koljusiseste ja/või -väliste kudede vigastusest. «Tavaliselt on traumajärgne peavalu põhjustatud kas ajukoljusisestest ja koljut vooderdavate kudede kahjustustest või tekkida valu töötlemisega seotud ajustruktuuride kahjustustest,» selgitab neuroloog. «Mõnedel juhtudel on hilisem valu seotud ka kudede vigastustega, mis on lisaks ajukahjustusele tekitatud teiste traumade, näiteks luumurdude ja nihestuste, kaelavigastuste, koetraumade ja perifeersete närvide kahjustuste poolt. Lisaks võib krooniline peavalu tekkida selliste vigastuste tagajärjel nagu surve jäsemetele, halvatus, vale luustumine, lihastoonuse tõus, süvaveenitromboos ja ebanormaalne rüht.»

Kuidas aru saada, et peavalu tuleneb traumast?

Traumapeavalu areneb tavaliselt nädala jooksul pärast peatraumat või sellest taastumist. Valu võib olla äge või krooniline. Viimane on see arsti sõnul juhul, kui kestab trauma järel kaks kuud või kauem.

Traumapeavalu esineb üpris palju. «Erinevatele uuringutele tuginevalt tekib seda tüüpi peavalu 47-95 protsendil kerge peatrauma, 20- 40 protsendil mõõduka peatrauma ja kuni 40 protsendil raske peatrauma järel,» näitlikustab doktor. Ta lisab, et peavalu võib aasta jooksul varieeruda ning olla esimestel kuudel kergem ja hiljem raskem. «See on ka põhjus, miks näeme arstidena patsiente, kellel on kaua kestnud peavalud põhjustatud enesele teadmata just varasemast traumast.»

Traumajärgse peavalul pole ühte peamist tunnust. See võib meenutada nii migreeni, pingetüüpi peavalu kui kobarpeavalu.

Pigetüüpi peavalu – kerge või mõõduka intensiivsusega kahepoolne peavalu. Sellel on pressiv iseloom ning valu süvendab igasugune emotsionaalne pinge.

Migreen – mõõduka kuni tugeva intensiivsuse ja pulseeriva iseloomuga ühepoolne valu, mida tugevdab füüsiline aktiivsus. Lisaks võib esineda valgus -ja mürakartust.

Segatüüpi peavalu – esineda võivad nii migreenilaadne, pingetüüpi peavalu kui kobarpeavalu laadne valu, mil peavalu on väga tugev. See on sarnane migreeniga, kuid lokaliseerub enam silma ümber ja taha ning millega võib kaasneda pisaravool. Enamasti on segatüüpi peavalu sage, kas igapäevane või iganädalane, ent üksikutel puhkudel esineb see kord kuus või harvem. Lisaks peavalule võib esineda ka kaelavalu, mida kirjeldatakse ka kui lihasspasmi või lihaste pingetunnet.

Peavalu lokalisatsioon: kõige sagedamini on peavalu oimu ja otsmiku piirkonnas, millele järgneb kael, kukal ja silmad. FOTO: Erakogu

Kuidas traumapeavalu ravitakse?

Trauma tõttu esineva peavalu puhul ei ravita peavalu ennast, vaid selle allikaid. Ravi jaoks on vaja ennekõike kindlaks teha, millise peavalutüübiga on valu seotud, milline on peavalu kestvus ja sagedus ning kas inimene kogeb ärevust või depressiooni. Vastavalt sellele määrab arst ravi, kas tritsükliliste antidepressantide (amitriptyllin, nortriptyllin), neuropaatilise valu ravimite (pregabaliin, gabapentiin), antiepileptiliste ravimite (topiramaat, valproaat) või unehäirete ravimiga (melatoniin).