Päike ei leevenda COVID-19-ga kaasnevat närvipinget – õpetajad on depressioonis

Málaga õpetajad mõõdavad kooliaasta alguse eel laudade vahelist kaugust, et järgida koroonaviiruse tõkestamiseks seatud distantsireegleid. Hiljutises uuringus ilmnes, et üle poolte õpetajatest tunneb algava kontaktõppe pärast ärevust ning on kurnava poolaasta järgselt masenduses.

FOTO: Lex Zea/ZUMAPRESS.com/Scanpix