Märt Avandi depressioonist: õhtuti oli tavapärane, et hakkasin ilma igasuguse põhjuseta nutma

«Värvid kadusid sõna otseses mõttes ära,» sõnas ta ja rõhutas, et kuigi ta sai aru, et näiteks puulehed on rohelised, siis kõik oli ühtlaselt hall. «Õhtuti oli tavapärane, et hakkasin ilma igasuguse põhjuseta nutma, sellised nutuhood olid, et ma oskasin juba seda ette näha ja leida endale mingisugune nurgake, kus keegi ei näe,» tõdes ta, lisades, et vahel juhtus seda ka ootamatutel hetkedel.