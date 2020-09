Lastevanemate liit on praegu distantsõppele ülemineku vastu

Viitele, et teadusnõukoja juhi Irja Lutsari hinnangul on Tallinna otsus ülereageerimine, vastas Haller, et on selle seisukohaga sajaprotsendiliselt nõus. «Oleme seda meelt, et iga kool peaks saama (distantsõppele ülemineku — toim.) ise otsustada, lähtudes spetsialistide nõuannetest,» rõhutas Haller.