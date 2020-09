AJU TÖÖLE ⟩ Lihtsad toiduained, mida su aju paremate tulemuste saavutamiseks ootab

Meie teine aju?

Võib tunduda kummaline, kuid ka meie sooletraktil on aju tervisega pistmist. Meie organism töötab keerulise kooslusena, kus rakud ja organsüsteemid on üksteisega tihedalt seotud. Kaks olulist organsüsteemi, mis meie heaoluseisundit iga hetk aktiivselt mõjutavad, on kesknärvisüsteem ja soolestik. Nende kahe süsteemi töö on omavahel nii tihedas seoses, et see on andnud põhjust nimetada soolestikku meie teiseks ajuks.

Soolestiku limaskest ja aju valgeaine (gliiarakud) on immuunorganid. Nad on justkui ühe pere liikmed, mis tähendab, et kui üks süsteem saab häiritud, tekib kohe häire ka teises süsteemis. Seda, kuidas stressiga kõht lahti läheb, on paljud kogenud, kuid soolestiku seisundi mõju meie vaimsele tervisele märkame vähem, kuna need seosed on veidi varjatumad, kuid sellegipoolest olemas. Selleks, et soolestiku töökorras hoida võiks igapäevaselt tarbida hapendatud tooteid. Näiteks paar supilusikatäit värskelt hapendatud kapsast, seeni, ühe hapukurgi või klaasitäie keefiri.

Ajutoidu peale mõeldes tuleb inimestele esimese asjana meelde hoopis šokolaad. Ka sellel on tõepõhi all. Stressirohkel ajal soovitatakse süüa tumedat šokolaadi või toorkakaod, sest see aitab hoida ära stressi, tekitab head tuju ja peletab väsimust.

Lisaks on teadlased leidnud, et rohke flavonoidide sisaldusega tume šokolaad või toorkakao parandab aju vereringet, mis omakorda aitab mõjutada kognitiivseid omadusi, näiteks tajumisvõimet, probleemide lahendamise oskust, mõtlemist ning loovust. Aga maitseaine, mille peale ei oskaks tulla on kurkum. Uuringutes on selgunud, et vaid üks gramm kurkumit päevas annab märgatavalt parema mälu kuni kuueks tunniks. Viimasel ajal soovitatakse kurkumit tarvitada koos piperiiniga (musta pipra üks koostisosa), sest siis on ka imendumise protsent suurem. Seda teed on läinud ka kurkumi toidulisanditootjad, kes lisavad seda toidulisanditele.