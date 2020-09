AstraZeneca juht avaldab, millal peaks selguma vaktsiini tõhusus

Suurbritannia ettevõte peatas sel nädalal hilises staadiumis uuringud pärast Suurbritannias osaleja haigestumist. Patsient kannatas väidetavalt harvaesineva selgroo põletikulise haiguse all, mida nimetatakse ristmüeliidiks.

Soriot ütles, et diagnoos esitatakse sõltumatule ohutuskomiteele ja see annab tavaliselt ettevõttele teada, kas uuringuid saab jätkata.

Soriot ütles, et potentsiaalse vaktsiini kliiniliste katsete peatamine on väga levinud. «Erinevus teiste vaktsiiniuuringutega seisneb selles, et kogu maailm neid muidugi ei jälgi. Nad peatuvad, õpivad ja alustavad uuesti.»