Irja Lutsar selgitab: kuidas käituda, kui klassis on nakatunu

«Praegu tõesti kontaktõppeks tervete koolide piires pole mingit põhjust. Kui klassis on nakatunu, siis läheb isolatsiooni kogu klass, aga mitte kogu kool. Kui aga mõne lapse vanemad on nakatunud, siis lähevad isulatsiooni vaid need lapsed ja teised jätkavad koolis käimist. Kui kogukonnas on nakatunu, siis kooli koduõppele suunamine pole proportsioonis,» kirjutas Lutsar sotsiaalmeedias.