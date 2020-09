Teadlaste loodud molekul kammitseb koroonaviiruse ogad

Uus labori poolt konstrueeritud molekul inaktiveerib «masinavärgi», mida koronaviirus SARS-CoV-2 kasutab rakkude nakatamiseks. See on loodud mõnede loomade, näiteks laamade, alpakate ja kaamelite lihtsate, kompaktsete antikehade järgi, vahendab teadussait PHYS.org.

Kuigi uuringud on veel esialgsed, loodab meeskond, et nende molekul on kunagi ninasprei kaudu manustatava viirusevastase ravimi peamine koostisosa.