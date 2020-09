Tervisetoodete müük tanklates parandab vajalike toodete kättesaadavust maapiirkondades

«Tervisekaupade müük Circle K teenindusjaamades on osutunud planeeritust edukamaks, mis on selge märk, et inimesi tabavad tervisehädad ootamatult ning nad soovivad neile koheselt leevendust leida, mitte oodata järgmise hommikuni, mil apteegid avatakse,» lausus Circle K Eesti AS-i kaubandusdirektori Diana Veigel. Ta lisas, et kuna inimeste elutempo muutub üha kiiremaks, siis on oluline, et ka teenindusjaamadest oleks võimalik soetada kõik hädavajalik nii kodusesse majapidamisse kui sõidukisse.