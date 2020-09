Psühholoog selgitab, kuidas märgata sügisstressi esimesi märke ja neist võitu saada

Üks stressi häirekell on kindlasti nigel uni. Kui tundub, et une kvaliteeti ei saa kontrollida, siis ometi saab valida konkreetseid tegevusi, et und soodustada: mitte liialdada kohvi- ja energiajookidega, vältida helesinist ekraani vahetult enne magamaminekut. Ja seejuures ei tasu üle muretseda ühe magamata öö pärast. Pigem võib unetunde vaadata nädalakaupa ja proovida nii, et ühe nädala peale korralikult puhata saaks. «Ühe magamata ööga teed ikka oma tulemuse ära,» tavatseb üks mu tuttav sportlane öelda. Eks see toimib teisteski valdkondades.