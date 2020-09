Eilne virtuaalkontsert oli asendus päris publikuga toimuma pidanud üritusele. «Et selline asi saaks toimuda, on vaja suhteliselt kiiresti reageerivat ürituse korraldajat. Pigem on praktika see, et tundlikul ajal lükatakse üritused edasi kui tehakse produktsioon veel suuremaks, et edastada läbi striimi rahvale,» ütleb Taukar, kelle sõnul sõltub edukas virtuaalkontsert suuresti ürituse korraldajast. «Bändi jaoks on ikkagi alati oluline see, et kuigi meil pole lava ees ühtegi inimest, siis keegi meid kusagil vaatab. See tunne on ikkagi palju parem kui üldse mitte mängida.»