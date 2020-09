Tiia Luht koroonajuhtudest: Eestis on haige, kes põdes selle varem kevadel läbi

«Kevadel vaidlesime ka terviseametis kõvasti, et kas karjaimmuunsus on õige samm, kas see tagab meile haigestumise läbinute puhul, et enam nad haigust ei põe.

Nüüd on leitud, et kordusnakatumine on toimunud, see on tõestatud. Ka Eestis tuli hiljuti meie [Lõuna] regiooni haige, kes põdes selle varem kevadel läbi hoopis teises riigis. Nüüd on ta uuesti haige, üritame tema loos selgust saada,» rääkis Luht.