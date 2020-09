PILT ⟩ Kuidas 1920ndatel hambaarstile arvustus jäeti

Tänapäeval saab arstidele arvustuse jätta veebi, näiteks Tervisetrendi lehele. 1920ndatel ei jäädud samuti alla. Fotol on hambaarsti uksel silt «Valutu hambaarst» (ingl painless dentist). Ukse taga on väike patsient, kellel on peast lõuani seotud side. Ta kirjutab kriidiga seinale, mida ta täpselt niinimetatud valutust hambaarstist arvab: «Valetaja» (ingl liar) seisab seinal. Arvata võib, et tegu on fotolavastusega.