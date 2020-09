Põhjus, miks tänavu on eriti oluline lasta end gripi vastu vaktsineerida

«Kui olete nakatunud grippi ja mõnda muusse hingamisteede viirusesse, nõrgestab see teie keha,» selgitas Stanfordi epidemioloog dr Seema Yasmin.

Nii Covid-19 kui ka gripp võivad iseseisvalt kopse rünnata, põhjustades kopsupõletikku, vedelikku kopsudes või hingamispuudulikkust, teatasid haiguste tõrje ja ennetamise keskused.

Iga haigus võib põhjustada ka sepsist, südamekahjustust ja südame-, aju- või lihaskoe põletikke. «Mõlemad haigused samaaegselt suurendaksid nendele elundisüsteemidele pikaajalisi riske,» ütles San Francisco California ülikooli meditsiiniprofessor ja kriitilise abi spetsialist dr Michael Matthay.

Kuid on liiga vara, et teada täpselt, kuidas mõjuks üheaegne haigestumine mõlemasse haigusse, kuna Covid-19 levis eelmise gripihooaja lõpus. Seega pole palju andmeid inimeste kohta, kes põdesid mõlemat haigust korraga.

Kuid Matthay kahtlustab, et kopsupõletiku potentsiaal oleks suurem, kui keha oleks nakatunud nii gripi kui ka koroonaviirusega.

«Need kaks (viirused) koos võivad kindlasti olla kopsukahjustavamad ja põhjustada rohkem hingamispuudulikkust,» ütles ta.

Hingamispuudulikkus ei tähenda tingimata, et kopsud lakkavad töötamast. See tähendab, et kopsud ei saada verre piisavalt hapnikku ja seetõttu võivad selle tulemusel kahju kannatada ka teised elundid.

Ühe viirusega nakatumine võib muuta ka haavatavamaks teisega haigestumise suhtes, ütles Stanfordi epidemioloog dr Seema Yasmin.

«Gripi ja Covid-19 sümptomid on üsna sarnased, nii et neid kahte on raske eristada,» ütles Rhode Islandi haigla epidemioloogia ja infektsioonitõrje osakonna meditsiinidirektor dr Leonard Mermel.

Nii gripp kui ka Covid-19 võivad põhjustada palavikku, köha, õhupuudust, väsimust, kurguvalu, lihasvalu ja nohu või kinnist nina. Kuid erinevalt gripist võib Covid-19 põhjustada maitse- või lõhnataju kadu. Parim viis teada saada, kas tegu on uudse koroonaviiruse või gripiga või kas haigel on mõlemad, on testida.

Samuti on oluline lasta end gripi vastu vaktsineerida.