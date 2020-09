Immuunsuse liigne tugevdamine võib tervist kahjustada

Immuunsüsteemil on nii põletikku aktiveerivad kui ka pidurdavad funktsioonid. Toidulisanditega on võimalik organismi loomulikku põletikureaktsiooni liigselt tugevdada. Seetõttu on turvalisem hoida immuunsüsteem tasakaalus. Parimal moel toetavad organismi täisväärtuslik ja vitamiinirikas toit, piisav uni, füüsiline aktiivsus ja võimalikult stressivaba elu.

FOTO: Shutterstock