Mozarti efekt: epilepsiahaigetel vähenes hoogude sagedus

Idee, et Mozarti muusikal võib vaimsele tervisele kasulikke mõjusid olla, tekkis 1990ndate aastate leidudest. Sellest ajast on tehtud mitmeid uuringuid, kuid paljudes kaasati vähe inimesi, nende kvaliteet varieerus ning tõendid olid segased. Seetõttu on paljud arstid sellesse skeptiliselt suhtunud. Nüüd tegid aga kaks Itaalias asuva Pisa ülikooli teadlast, dr Gianluca Sesso ja dr Federico Sicca, Mozarti muusika mõjust epilepsiale süstemaatilise ülevaate, vahendab MedicalXpress.