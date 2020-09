Helistamine aitab luua tugevamaid sidemeid kui tekstisõnumite saatmine

Inimesed raporteerisid, et neil tekkis vana sõbraga oluliselt tugevam side telefonis kui e-maili saates.

Austinis asuva Texase ülikooli uuringust selgub, et inimesed valivad liiga sageli e-maili või tekstisõnumi saatmise, kui telefonikõne pakuks suurema tõenäosusega soovitud seotuse tunnet. Tulemused on eriti olulised koroonakriisi ajal, kus sotsiaalsete suhete tehnoloogia kaudu hoidmine on hädavajalik vaimse tervise hoidmiseks.