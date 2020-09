12. septembril on ülemaailmne esmaabi päev

Oluline on, et inimene oskaks esmaabi andes ka iseennast kaitsta. Praegustes oludes tähendab see näiteks teadmisi ohutusnõuetest ja oskust järgida koroonaviiruse leviku tõkestamiseks antud soovitusi. Lisaks teadmistele ja oskustele on esmaabi andmiseks vaja aga ka enesekindlust ja julgust sekkuda.