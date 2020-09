Kõhuaordi lõhkemine lõpeb enamasti surmaga

Kõhuaort laieneb vaikselt ja inimene ise seda ei tunne. «Haigus ilmneb alles siis, kui suur veresoon lõhkeb: järsku tekib ülitugev kõhu- või seljavalu, kiire vererõhu langus, võib-olla ka teadvuse kaotus ja nõrkus, kõhtu katsudes on tunda, kuidas see pulseerib,» loetles Rätsep sümptomeid. Kõhuaordi lõhkemine on eluohtlik ja viivitamatult tuleb kutsuda kiirabi. «Pole mingit põhjust loota, et see läheb ise üle.» Ka kiirel sekkumisel suudavad arstid haiglas inimese elu päästa vaid 10–20 protsendilise tõenäosusega.