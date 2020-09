Vaid 10 minutit masaaži või puhkust aitab kehal stressiga võidelda

Konstanzi ülikooli psühholoogide uuringus leiti, et inimestel, kes saavad vaid kümme minutit massaaži, on kõrgem psühholoogilise ja füsioloogilise lõõgastumise tase. Leiud avaldati eelmisel nädalal teadusajakirjas Scientific Reports. Need on esimene indikatsioon, et lühiajaline ravi võib oluliselt vähendada stressi nii psühholoogilisel kui ka füsioloogilisel tasemel, toetades keha peamist lõõgastumismootorit – parasümpaatilist närvisüsteemi (PNS).