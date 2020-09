Rahvameditsiin, mida soovitaksid arstidki

Mõnikord ei taha inimesed dr Annuse sõnul palaviku alandamiseks rohtu võtta ning näiteks lastele tehakse viinasokke: «Siin on oht, et lapsed saavad oma õrnema naha kaudu väikese promilli ning kange viinaga ka nahapõletuse. Kui viinaga midagi teha, siis ütleme alati, et see tuleb veega pooleks teha, mitte kasutada üle 15 minuti ning vältida kasutamist väikestel lastel, kelle nahk on läbilaskvam.»

FOTO: Shutterstock