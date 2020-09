Õhtul enne magamist lugejad teenivad rohkem, magavad paremini ning elavad tervislikumalt

15 protsenti vastajatest luges viis või rohkem ööd nädalas, 11 protsenti üks-kaks õhtut iga nädal ning 12 protsenti kolm kuni neli korda nädalas. Viiel või rohkematel õhtutel iga nädal lugejad veetsid lugedes keskmiselt 43 minutit. Õhtuti lugemise kasuteguritena nimetati, et see aitab uinuda ja on hea vaimsele heaolule (63 protsenti vastajatest), lõõgastab (80 protsenti), vähendab stressi (65 protsenti) ja aitab paremini magada (50 protsenti).