Oluline teada: kuidas kaitsta end viiruste eest

«Siis tasub pöörduda perearsti poole, kes oskab nõu anda edasiste vajalike sammude kohta,» julgustab dr Ress perearstikeskusesse pöörduma ning lisab soovitused, kuidas inimesed ise saaksid ennast külmetushaigustele vähem vastuvõtlikeks muuta. «Täisväärtuslikule toidule lisaks on põhjamaa inimestel soovitatav terve sügistalvise perioodi võtta juurde D-vitamiini. Kui immuunsüsteem vajab turgutamist, siis talvel ja kevade hakul võib teha 1–2-kuulise multivitamiinikuuri. Enim mõju avaldavad vitamiinid A, C, E ja D ning tsink, seleen, raud ja foolhape,» jagab dr Ress näpunäiteid juhuks, kui immuunsüsteem on tasakaalust väljas ning vajab turgutamist. Täpsemat tervisenõu on soovitatav küsida apteekrilt.