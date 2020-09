Teadlased uurisid, kuidas toetab eneseregulatsioonivõime töö kaotanud inimesi

Töökaotusega seotud stressil võib olla palju negatiivseid mõjusid inimesele, mis võivad pärssida nende võimekust taas tööle saamisel. Uues teadusajakirjas Journal of Employment Counseling avaldatud uuringus vaadatakse eneseregulatsiooni olulisust võimaldamaks inimestel tõhusalt tööd otsida ja säilitada psühholoogilist heaolu. See omadus võimaldab inimestel oma emotsioone ja käitumisi juhtida, et positiivseid tulemusi saavutada ning võtta raskusi pigem positiivse väljakutsena kui takistusena, vahendab ScienceDaily.