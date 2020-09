Uuring: lapsed levitavad koroonaviirust sama agaralt kui noored ja täiskasvanud

Uuringust selgunud 25-protsendine viiruse edasikandumise võimekus on võrdne uuringutega, kus on kaasatud noori ja täiskasvanuid. Seega on tõenäoline, et sümptomideta või väga kergete haigustunnustega lapsed võivad levitada viirust nagu täiskasvanudki. Seega tuleb arvestada ka lasteaialaste kui võimalike viiruse edasikandjatega ning hoolsalt selgitada neile kätepesu tehnikat ja maski kandmise olulisust rahvarohketes kohtades. Illustratiivsel fotol Pärnu Raja tänava lasteaia avamine 31. augustil 2020.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees/ Scanpix