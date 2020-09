Siiani otsib 92 madalama sissetulekuga riiki abi COVAX-i kaudu, mis on osa WHO projektist ACT Accelerator, et edendada vaktsiinide, terapeutiliste ja diagnostiliste vahendite väljatöötamist pandeemia vastu võitlemiseks, vahendab Reuters. Umbes 80 rikkamat riiki on samuti huvi üles näidanud, kuid paljud pole endiselt väljendanud kavatsust WHO initsiatiiviga ühineda ja tähtaeg kukub reedel.