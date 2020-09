Teadlased tuvastasid koroonaviiruse levikut oluliselt vähendada aitava mooduse

Kuus teadlast California ülikoolist ütlevad, et nende uuringutulemused viitavad sellele, et suurema riskiga siseruumides – näiteks haiglates ja restoranides – võiks olla rohkem vaiksemaid tsoone, vahendab Sky News.

Uus uuring näitas, et rääkimise ajal väljutatud mikroskoopilised piisad aurustuvad, ent neist jäävad maha piisavalt suured aerosooliosad, et kanda õhus edasi elujõulist viirust.

Teadlased tegid kindlaks, et helitugevuse kasv kõnelemisel umbes 35 detsibelli võrra – see on sosistamise ja karjumise vahe – suurendab osakeste õhku kandumise määra 50 korda.