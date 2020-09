Ülemiste Citys avati uuenduslik tervisemaja

Ülemiste Citys tegutseva pooletuhande ettevõtte 12 000 talenti saavad koolide, poodide, söögikohtade, spordiklubi ja uute kodude kõrval nüüd jalutuskäigu kaugusele ka uue tervisekeskuse.

«Soovime keskkonnana toetada oma talente, et kõik oluline asuks käe-jala juures, millestki ei tuntaks puudust ja oleks võimalik keskenduda sellele, mida siia tegema tuldud. Talentide tervis on kahtlemata meie üks olulisemaid prioriteete. Tulevikulinnas peaks olema loodud kõik eeldused selleks, et igaüks püsiks terve ja keskkond soosiks arengut,» lausus Ülemiste Cityt arendava Mainor ASi juhatuse esimees Kadi Pärnits.

«Uhiuues tervisekeskuses saavad nõu ja abi kõik soovijad – alates kõige pisematest lastest kuni vanemaealisteni ja alates funktsionaalsest diagnostikast kuni 17 ja viit võõrkeelt kõneleva perearsti vastuvõtuni. Nii ei raiska keegi meist linnakus enam kallist tööaega ega ummista liiklust!»

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul toovad uued tervisekeskused peremeditsiinis olulise edasimineku. «Uute tervisekeskuste rajamine tugevdab perearstide meeskondi ja pakub inimestele laiemat ringi teenuseid, samuti paranevad nii perearstide ja -õdede töötingimused kui ka võimalused koostööks teiste spetsialistidega. COVID-19 kriisi tingimustes on arstiabi kättesaadavus ja tihe koostöö tervishoiutöötajate vahel veelgi olulisem,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. «Tunnustan Ülemiste Tervisemaja projekti eestvedajaid selle eduka lõpule viimise eest.»

«Linnaku paarituhandele rahvusvahelisele talendile on perearstide leidmine ja nende võõrkeelte oskus muret valmistanud. Oleme püüdnud leida just selliseid perearste ja rõõm on tõdeda, et suudame külalisi teenindada eesti, vene, inglise, soome, saksa ja norra keeles,» tähtsustas Ülemiste Tervisemaja juhataja Kristel Amjärv.

Terviklik teenusevalik

Ülemiste Tervisemajas alustab nii linnaku enda inimeste kui külaliste vastuvõtte 24 ettevõtet – siin on olemas kõik alates beebide ja väikelaste arengu toetamise keskusest Babysport kuni Synlabi meditsiinilaborini.

Ülemiste Tervisemajas juba tegutseva 17 perearsti patsientuur küündib 25 000 inimeseni. Erameditsiini kliinik Qvalitas keskendub töötervishoiule, pakkudes koostöös Meeletervisega abi vaimse tervise vallas, Unimediga hambaravi teenust ning samuti leiab sealt optikalabori-prillipoe.

Samuti leiab paljude optiliste ja arstiteaduslike leiutiste autori Karl Papello järgi nime saanud majast ilu- ja naharavi protseduure tegeva kliiniku, silmakeskuse, teraapiakliiniku, apteegi, kaupluse ja Kesklinna psühhiaatriakliiniku, aga ka lillepoe ja kohviku. Eraettevõtjate kõrval alustavad vastuvõtte Tartu Ülikooli taastusravi ja füsioteraapia kliiniku arstid ja ortopeedid, töötab KRA meditsiinikomisjon, uksed avab PERHi verekeskus.

Innovatsioonikorrus ja julge vaade tulevikku

Märgilist tähendust omab neljanda ehk nn innovatsioonikorruse avamine, millel laiem roll meditsiini tuleviku kujundamisel. Seal asub terves Baltikumis ainulaadne tervisetehnoloogia idufirmade ärikiirendi Health Founders, pakkudes kasvuprogrammi kogenud mentoritega ja eluslabori võimalusi.

«Health Founders on tihedas koostöös terve Ülemiste Tervisemaja meditsiiniasutuste töötajatega, et arendada kaasaegsel tehnoloogial põhinevat teaduspõhist meditsiini,» tõi välja Amjärv. «Samuti on haiguste ennetamisel oluline koostöö linnaku teiste teenuspakkujate ja ettevõtetega.»