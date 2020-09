Popov: nakatumisnäitaja 50 on reisipiiranguteks üsna piiri peal

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) kinnitusel sooviks Eesti, et Euroopa riikides kehtiks reisimisel üks ja ühine haigestumisnäitaja. Euroopa terviseamet on välja pakkunud, et see võiks olla 50 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul. Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini ülemarst Arkadi Popov leiab, et reisimispiirangud peaks olema seotud hospitaliseerimise määraga, vahendab ERR.