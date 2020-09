Perearsti ööpäevaringne nõuandetelefon – küsi julgelt

Erinevus perearsti poole pöördumise, nõuandetelefonile helistamise ja erakorralise meditsiini osakonda (EMO) mineku vahel oleneb terviseprobleemi ägedusest. Pikale veninud ja kodusele ravile mitte allunud haiguste puhul tuleb helistada perearstikeskusesse, et leppida kokku visiidiaeg. Nohu, köha ja palavik ning väiksem vigastus, mis on äsja tekkinud ja valmistab inimesele muret, on pigem nõuandetelefonile helistamise teemad. Kui seisund on eluohtlik ja kodustes tingimustes mitteravitav, näiteks luumurrud, laiaulatuslikud põletused, järsk ja kontrollile allumatu palaviku või vererõhu tõus, siis on põhjust pöörduda erakorralise meditsiini osakonda või helistada hädaabinumbril 112.