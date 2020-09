Abivalmis inimesed on oodatud verd loovutama uhiuues doonorikeskuses

Põhja-Eesti Regionaalhaigla avas uhiuue doonorikeskuse Ülemiste City linnaku Tervisemajas (Valukoja 7) esimesel korrusel. Keskus on ühistranspordiga kergesti ligipääsetav; maja juures on ka parkimisvõimalus. Verd loovutama on oodatud terved, puhanud, söönud ja rohkelt vedelikku tarbinud, vähemalt 50 kg kaaluvad inimesed vanuses 18–60 eluaastat.

FOTO: Shutterstock