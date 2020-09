Pooled Eesti inimesed käivad vähemalt kord aastas tervisekontrollis

Gjensidige tellitud ja Nielseni läbiviidud uuring näitas, et pea pooled pöörduvad arsti poole haigussümptomite ilmnemisel, samas kui ligi kolmandik inimestest kontrollib oma tervist koguni iga kuue või kolme kuu tagant. Küsitluse järgi ei külasta kunagi arsti 1 protsent elanikkonnast.

Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk ütles, et kord aastas kontrollib arsti juures tervist 21 protsenti Eesti elanikest, 18 protsenti poole aasta tagant ja 12 protsenti kord kvartalis. «Üllataval kombel kontrollib kvartaalselt oma tervist kõige rohkem inimesi vanuserühmas 25–34 (15 protsenti) ning kõige vähem 55–64 aastased (10 protsenti).»

Ülemiste Tervisemaja juht ja üldarst Kristel Amjärv ütles, et ka tema praktikas on märgata noorema põlvkonna suurenenud huvi tervise suhtes. «Noored on üles kasvanud internetiga, kust leiab erinevaid lahendusi küsimustele, samuti liigset infot, mis tekitab ärevust oma tervise osas. Tegeliku vastuse saamiseks pöördutakse pereõe või perearsti vastuvõtule,» märkis ta.