Sport on valdkond, kus laste heaolu tagamine vajab eraldi tähelepanu

Oluline on last märgata, teda kuulata ja uskuda ning julgustada teda oma murest rääkima. Samuti on oluline pakkuda tuge teistele organisatsiooni lastele ja noortele ning lapsevanematele, kes samuti võivad vajada võimalust olla ärakuulatud ja saada psühholoogilist nõustamist. Praktilisi juhiseid väärkohtlemise märkamisel tegutsemiseks saab lugeda justiitsministeeriumi kodulehel.

