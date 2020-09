Oktoobris toimub Eestis virtuaalne vaimse tervise mess

Praegu on aeg tegutseda targalt ja hoida end vaimselt parimas võimalikus vormis. COVID-19 ohustab küll ennekõike meie füüsilist tervist, kuid suure surve all on ka vaimne tervis. Pidev valveseisund võimaliku nakkusohu tõttu, ärevus tuleviku pärast, mure lähedaste tervise pärast, hirm majandusliku ja sotsiaalse olukorra tõttu on vaid mõned märksõnad, millega meil rinda pista tuleb. Ometi on võimalik end stressi suhtes vastupidavaks muuta ja kui vaimse tervise probleemid on juba ilmnenud, siis abi saada.