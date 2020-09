Dr Elmet: ükski südamesiirdamine ei lähe päris probleemivabalt

14. septembril möödus viis aastat esimesest südamesiirdamisest eestlannale Helsingi Ülikooli keskhaiglas. Viie aasta jooksul on siirdamise läbinud 13 patsienti ja nendest 12 patsienti on praegu elus. Elmeti sõnutsi on olnud teemaks ka südamesiirdamiste tegemine Eestis. «Vahetu operatsiooni tegemist ja sellele järgnevat intensiivravi on praegu peetud meie väikeste mahtude puhul mitteotstarbekaks, kuna seda saab Soome kolleegide abil parema kvaliteediga teha,» ütles Elmet.

Patsiendid on väga erineva taustaga ja kõik on mingil põhjusel jõudnud sellise südamepuudulikkuseni, mida ei õnnestu enam tavapäraste ravivõtetega ohjata. «Südamepuudulikkust ravime iga päev ja neid patsiente on väga palju, ikka tuhandeid. Põhjused on erinevad. Selleks võib olla korduvalt läbi põetud südamelihase infarkt, mis on südame jõudlust halvendanud. Noortel inimestel on sagedasemad põletikulised südamehaigused. Meil on patsient, kel oli kaasa sündinud südamerike ja kes elas nii täiskasvanueani ja vajas nüüd siirdamist,» rääkis Elmet.