Täna saab Nõmme doonoripäeval verd annetada

On väga oluline, et doonorid jätkaksid ka praegustes tingimustes vere loovutamist, sest haiglates on sadu patsiente, kelle elu sõltub just doonorivere olemasolust. Vereülekandeid vajavad nii sünnitajad, patsiendid operatsioonidel ning vähktõve, maksahaiguste, verejooksude, raskete traumade, aneemia, leukeemia, põletuste ja paljude teiste haigustega patsiendid, sealhulgas paljud haiged lapsed.

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul on iga doonori panus oluline, kuid eriti oodatud on just 0 reesusnegatiivse veregrupiga doonorid. «Praegu on meil haiglates abivajajateks mitu 0 reesusnegatiivse veregrupiga patsienti, kellele sobivad ülekandeks ainult 0 reesusnegatiivse veregrupiga veretooted. Lisaks on suur vajadus A ja B reesusnegatiivsele verele,» selgitas Lellep.