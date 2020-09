Logistikud seisavad silmitsi tõsise katsumusega: Covid-19 vaktsiini transport

UNICEF vahendas rahvusvahelise õhutranspordi assotsiatsiooni (IATA) üleskutset valitsustele, et aeg on alustada hoolikat vaktsiinide tarne planeerimist, et tagada täielik valmisolek immuunpreparaatide transpordiks, kui COVID-19 vaktsiinid on heaks kiidetud ja levitamiseks saadaval.