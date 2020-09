Eriolukorra ajal sündis rohkem lapsi surnult

Juulis märkasid Londoni St George'i Ülikooli sünnitusarst Asma Khalil ja ta kolleegid, et eriolukorra ajal sündis surnult varasemast peaaegu neli korda rohkem lapsi.

Hulk uuringuid üle maailma osutab, et alates koroonaviiruse pandeemia algusest on järsult tõusnud emaüsas surnud laste hulk. Teadlaste sõnul on tekkinud paradoksaalselt olukord, kus koroonaviiruse tõttu keelatakse rasedate naiste tervise kaitse nimel neile ligipääs teenustele, mis tagaksid nende lapse normaalse sünni.