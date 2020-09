Kõik uuringus osalejad said remdesiviiri – Gilead Sciencesi ravimit, mille puhul on varem näidatud, et see lühendab Covid-19 patsientide taastumisaega ja lühendab haiglas viibitud perioodi keskmiselt nelja päeva võrra. Need, kellele manustati ka baritsitiniibi, paranesid üks päev varem kui ainult remdesiviiri saanud inimesed, teavitas ravimifirma Eli Lilly.