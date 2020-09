Südamehaige võib teistesse vaenulikult suhtudes hoopis enda elu ja tervise ohtu seada

«Vaenulikkus on isiksuseomadus, mis hõlmab sarkastilisust, küünilisust, pahameelt, kannatamatust või ärrituvust,» ütles uuringu autor dr Tracey Vitori Tennessee ülikoolist. «See pole lihtsalt ühekordne juhtum, vaid iseloomustab seda, kuidas inimene teistega suhtleb. Me teame, et elustiiliharjumuste kontrolli alla võtmine parandab südameatakkidega patsientide väljavaateid ja meie uuring viitab sellele, et vaenuliku käitumise parandamine võib olla ka positiivne samm.»