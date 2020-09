Patsiendi ohutus algab tervishoiutöötaja ohutusest

«Tervishoiutöötajate ohutus patsiendiohutuse kontekstis on aktuaalne alati, kuid eriti praegu. Tervishoiutöötajad abistavad koroonahaigeid, kuid ka teiste tervisemuredega inimesi, pannes nii potentsiaalsesse ohtu iseend ja viirusest veel puutumata patsiente. Ohu eest kaitsmise põhimõte on tervishoius tegelikult sama nagu lennukis – pane kõigepealt hapnikumask iseendale, alles seejärel lapsele,» ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht. «Oleme patsiendiorganisatsioonide poolt tervishoiutöötajatele väga tänulikud ja kutsume üles kõiki inimesi täitma ohutusreegleid täie tõsidusega, et kaitsta meedikuid ja seeläbi ka patsiente,» lisas ta.