Üle-eestiline vanemlusprogramm aitab toime tulla lastekasvatuse raskustega

Programm «Imelised aastad» on rahvusvaheline koolituste süsteem, mis on kasutusel paljudes riikides ja on tõendatult aidanud vähendada laste käitumisprobleeme. 4-kuuline programm on suunatud 2–8-aastaste laste vanematele ning seda viiakse ellu koostöös kohalike omavalitsustega üle Eesti.

«Koolitustel omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamisega kaasnevate raskuste ja stressi tekitavate olukordadega. Meil on hea meel näha, et üha rohkem kohalikke omavalitsusi on valmis panustama oma laste ja perede heaolusse koolitusvõimaluste pakkumisega,» selgitas TAI perede ja vanemahariduse valdkonnajuht Ly Kasvandik.

Programmi «Imelised aastad» on oodatud osalema vanemad, kelle lastel on ilmnenud käitumisprobleemide esmased ja kerged sümptomid, või on avaldunud kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsus, hajutatud tähelepanuvõime jne.

Kaks korda aastas on kohalikel omavalitsustel võimalus taotleda kuni 50 protsendist toetust (Ida-Viru ja Kagu-Eestis maakondades kuni 75 protsenti) grupi tegevuseks oma linnas või vallas. Osalevate omavalitsuste ja gruppide arv kasvab pidevalt. Näiteks, kui programmi alguses 2015. aastal oli üle Eesti kokku 15 gruppi kolmes omavalitsuses, siis 2020. aastal on juba 115 gruppi 65 omavalitsuses. Kokku on koolitustel osalenud 2753 lapsevanemat. Sel aastal lisandus rekordiliselt 12 omavalitsust, kes alustasid esmakordselt «Imeliste aastate» vanemlusprogrammiga.