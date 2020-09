Teadlased taunivad Covid-19 vaktsiinikatsetustega seonduvat salatsemist

«Üks põhjus, miks vaktsiinikatsetuste läbipaistvus on ülioluline, on see, et kui inimestel puudub võimalus piiluda n-ö kardina taha ja kaasa elada sellele, kas ravimite tõhusust ja ohutust kontrolliv ravimiamet teeb oma tööd korralikult, võib suureneda usaldamatus ning kahtlus vaktsiinide ohutuse suhtes,» selgitas McGilli Ülikooli eetikaosakonna direktor, professor Jonathan Kimmelman.