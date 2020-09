Uuringus selgus, kuidas mõjub koroonaviirus asümptomaatiliste nakatunute kopsudele

Samas võivad asümptomaatilised nakatunud levitada viirust pikka aega, võimalik, et pikemalt kui 14 päeva. Ilmnes ka, et asümptomaatiliselt kulgev infektsioon võib kahjustada kopse. Nii olid ristluslaeval Diamond Princess 46 protsenti nakatunutest (331 isikut) asümptomaatilised, kuid 76 isikul neist (54 protsendil) leiti kompuutertomograafilisel uuringul kopsudes haiguslikke muutusi. Vaid mõnes uuringus oli algselt asümptomaatilisi isikuid jälgitud ka edaspidi ja ilmnes, et 10 protsendil neist kujunesid hiljem Covid-19 sümptomid.