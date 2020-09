Uneõde õpetab, kuidas saab kehva und parandada

Kuigi unetus võib olla tõsine ja vajada arsti sekkumist, saab sageli selle põhjuseid ravida ka lihtsate elustiili muutustega. Kõige olulisem hea une nõuanne on regulaarsus. Hea une aluseks on ühtlane ärkveloleku ja une rütm, sh kinnistatud magamamineku ja ärkamise aeg kogu nädala jooksul.

Hea uni ei tähenda alati pikka und, vaid kvaliteetset und. Hea une kvaliteedi puhul on oluline silmas pidada tervist, meid ümbritsevat keskkonda ja elustiili. «Lõdvestumiseks ja uinumiseks peaksid nutiseadmed minema peitu ja teleri vaatamine lõppema vähemalt tund enne magama jäämist,» soovitab Nulk ja selgitab, et nutiseadmete kasutamisel kiirgub silmadesse palju sinist taustavalgust, mis häirib melatoniini, inimese ööpäevarütmi reguleeriva hormooni tootmist ajus. Abiks on kindel rahustav rutiin enne voodisse minekut, näiteks sooja dušši võtmine, raamatu lugemine või mediteerimine.

Uinuma peaks 10-20 minuti jooksul. «Kui selle aja vältel ei ole uinumine õnnestunud, tuleks voodist tõusta ja minna teise tuppa. Tegeleda millegi rahustavaga ning kui on tunne, et uni on taas tekkinud, suunduda uuesti voodi,» soovitab Nulk ja lisab, et uinumise ajal ärgates tuleks kindlasti vältida ka kella vaatamist. Unetuse korral soovitab uneõde kasutada ka käsimüügi taimseid, palderjani, naistepuna või melantoniini sisaldavaid preparaate.