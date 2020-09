Vastuoluline testimisjuhend avaldati veebilehel teadlaste seisukohti eirates

CDC teadlaste sõnul tuli uuendatud juhis n-ö kõrgemalt poolt ja ei kajasta teadlaste seisukohti. Teadlaste sõnul viitab dokumendi viimase versiooni koostamisest kõrvale jäämisele põhimõtteline viga, mis ekspertide sulest kunagi juhendisse ei läheks. Nimelt, uues juhendis on väljend «testimine Covid-19 suhtes». Tegelikult tehakse testi Covid-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse, mitte haiguse tuvastamiseks.

USA haiguste ennetamise ja tõrje keskus (CDC) muutis ligi kuu aega tagasi koroonatestide juhendit nii, et nakatunuga lähikontaktis olnud inimeste testimist ei peetud enam vajalikuks. Teadlased ja terviseeksperdid olid hämmingus ega mõistnud otsuse tagamaid. Nüüd avaldas CDC, et muudetud juhend pandi kodulehele teadlaste vastuseisu eirates, vahendab New York Times.