«Meie ees rullub lahti väga tõsine olukord,» ütles reporteritele Hans Kluge, WHO Euroopa direktor. «Iganädalased juhtumid on nüüd ületanud need arvud, mida raporteeriti siis, kui pandeemia märtsikuus Euroopas esmakordselt tipu saavutas.»

Kluge sõnul on koroonajuhtumite arv viimase kahe nädala jooksul pooltes Euroopa riikides kasvanud enam kui kümme protsenti. Ta märkis, et seitsmes riigis on juhtumite arv kahekordistunud, vahendab New York Times.