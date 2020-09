Avastus: koroonaviiruse tungimist rakkudesse aitab vältida levinud ravim

ACE2 nime all tuntud molekul istub nagu ukselink kopse vooderdavate rakkude välispindadel. Alates jaanuarist 2020 on teadlased teadnud, et SARS-CoV-2, uudne koroonaviirus, kasutab ACE2-d rakkudesse sisenemiseks ja hingamisteede infektsioonide tekitamiseks.